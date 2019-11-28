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نصيحة للمتسوقين إلكترونياً في الجمعة البيضاء

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2019-11-28

نصيحة للمتسوقين إلكترونياً في الجمعة البيضاء

يجب الحصول على نسخة بيان جمركي

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت الجمارك اليوم الخميس نصيحة إلى المتسوقين عبر المتاجر الإلكترونية خلال الجمعة البيضاء.

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وقالت الجمارك في تغريدة لها عبر “تويتر”: إذا كنت تنوي التسوّق عبر المتاجر الإلكترونية في يوم الجمعة البيضاء، تأكد من حصولك على نسخة من البيان الجمركي عبر شركة الشحن، حتى تتأكد من تفاصيل جميع مدفوعاتك المالية.

وتابعت الجمارك أنه تفرض الرسوم الجمركية على الشحنة التي تتجاوز قيمتها 1000 ريال (شاملة رسوم الشحن) بحسب نوع الشحنة.

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