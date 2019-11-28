شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات «سلمان للإغاثة» تعالج 7347 حالة في مخيم الزعتري خلال أكتوبر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)
تعاملت عيادات الطب العام التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري، خلال شهر أكتوبر من العام 2019، مع 7347 حالة مرضية قدمت لها الخدمات الطبية والعلاجية، وذلك ضمن برامج الرعاية الطبية الشاملة التى يقدمها المركز للأشقاء السوريين في المخيم.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ومن خلال عياداته التخصصية في مخيم الزعتري، يقوم بتوفير المستلزمات الطبية الضرورية وتأمين الأدوية والأجهزة الطبية، التي من شأنها أن تخدم الأشقاء اللاجئين السوريين ليتمتعوا بصحة جيدة، كما أن عيادات المركز تعتبر واحدة من أهم الروافد الطبية على مستوى المخيم، ما جعلها تصل إلى مرتبة متقدمة في عملها الطبي الإنساني الدائم على مستوى المنظمات الدولية والمحلية.
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