السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل جدة - مكة المكرمة تقيم جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بجدة حملة تحت عنوان "صِحاح" بهدف نشر فكرة أهميّة الرياضة والتغذية السليمة وتأثيرهما على الفرد والمجتمع ، والتي تعد جزءاً من الأولمبياد الجامعي الرياضي ، وذلك في الواجهة البحرية يومي ٢٨ و ٢٩ نوفمبر من الساعة الرابعة عصراً وحتّى العاشرة مساءً.



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