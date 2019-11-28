شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون نجمة طيور الجنة ”أمينة كرم” التي اختفت بعد شائعة خطوبتها لنجل خالد مقداد؟؟..شاهد كيف أصبحت عندما خلعت حشمتها ودخلت عالم التبرج (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول جمهور مواقع التواصل الإجتماعي صوراً جديدة لنجمة قناة طيور الجنة المغربية أمينة كرم، وتظهر كرم التي حققت شهرة واسعة في القناة بفترة طفولتها في الصور وقد تخلت عن الحجاب بشكل كامل.

وتفاعل الجمهور مع صور كرم الحديثة بشكل كبير، فالبعض قال إنَّ ملامحها لم تتغير وأنه يسهل التعرف عليها، فيما انتقد آخرون ظهورها بدون حجاب واتجاهها نحو الموضة بعدما انشهرت بشكل واسع كـ”مُنشدة” عبر قناة خاصة بالأطفال.

وتعتبر كرم من الشخصيات التي أثارت جدلًا واسعًا، فبعد مغادرتها قناة طيور الجنة بشكلٍ مُفاجيء وصادم، صرحت حينها مروة حماد زوجة مدير القناة خالد مقداد، أنّه تم التخلي عن كرم لتحولها باتجاه الموضة واهتمامها بأن تكون نجمة على السوشال ميديا.

وهو الأمر الذي نفته كرم بفيديو آخر وصادم، اتهمت فيه حماد بأنها السبب وراء مغادرتها للقناة، بعد إهانتها لها هي وعدد من فتيات المغرب، وكشفت كرم حينها أنَّ حماد زوجة مدير القناة اقتحمت عليهن غرفة الملابس وكن وقتها بعمر صغير، وقالت بصوت عال: “اللي بده يتفرج يجي يشوف”.

وأضافت كرم أنها شعرت بالإهانة خاصةً أنَّ حماد جعلت إحداهن تراقب فتيات المغرب بشكلٍ متواصل وهو ما أشعرها بالإهانة، وذلك بسبب غيرتها، لتقرر كرم بعدها ترك القناة وعدم المشاركة في برايم برنامج “كنز 4” إلا أنها تراجعت وشاركت في البرنامج بعد اعتذار مقداد لها وتقبيله لرأسها.

وكانت كرم قد نفت بشكل قاطع أخبار خطوبتها على عصام مقداد الشهير بـ “عصومي”، وهو ابن خالد مقداد ومروة حماد، بعد انتشار هذه الشائعة في فترة من الفترات.

وبدأت كرم مشوارها مع طيور الجنة وهي طفلة صغيرة، واستمرت بها فترة من الزمن، إذ ظهرت بعد فترة على الشاشة مُرتديةً الحجاب، الذي بدأت تدريجيًا بخلعه فبعدما كانت ترتديه بشكل كامل، بدأت بإظهار خصلات شعرها، لتقوم بخلعه بشكل كامل.

ولم تتخلى كرم عن صورها بالحجاب وأبقت عليها في حسابها عبر إنستغرام، كما عبرت في إحدى الفيديوهات عن استغرابها وغضبها من بعض الأشخاص الذين يصرون على إرسال صورها في مرحلة الطفولة.

قد يهمك ايضاً:

هل تذكرون نجمة طيور الجنة ”أمينة كرم” التي اختفت بعد شائعة خطوبتها لنجل خالد مقداد؟؟..شاهد كيف أصبحت عندما خلعت حشمتها ودخلت عالم التبرج (فيديو)



صاحبة ”أنا وأزواجي الأربعة” تكشف حقيقة جنسيتها السعودية وعلاقتها بالإمارات..وتبعث رسالة لـ ”المراهقين”



السعودية هند القحطاني تتجاوز كل الخطوط الحمراء و”ترقص” بطريقة مستفزّة هزت ”سناب شات”.. وأثارت غضب السعوديين(فيديو)



فتاة سعودية تشكو لوالدتها من ألم غريب في رأسها.. وعند استيقاظ أسرتها من النوم كانت المفاجأة التي لا تخطر على بال

السعودية: جريمة مروعة تهز جيزان.. مقتل امرأة بعيار ناري في الرأس داخل غرفة نومها بجوار طفلها (شاهد)

بعد ”الفيديو الفاضح” : تطورات مفاجئة في محاكمة الفنانة مريم حسين والإعلامي صالح الجسمي (شاهد)

هكذا كان مصير فنان عربي شهير حرض على الاغتصاب (صورة)

”رسالة خطية” تنشر للمرة الأولى تهدد مصير ” السعودية والامارات ” في اليمن.. وشبكة أمريكية تكشف (تفاصيل مفاجئة) تسر الحوثي

عاجل : محكمة الإرهاب السعودية تصدر حكمها على الداعية المعتقل سلمان العودة قبل قليل.. وهذه أول جهة سعودية تعلن رفضها وتطالب بإنقاذه

قناة الجزيرة تجري أول مقابلة مباشرة مع بن زايد على الرغم من استمرار الأزمة بين قطر والإمارات.. شاهد ماورد فيها؟ (فيديو)

بعد حادثة هزت القصر الملكي.. مصادر تكشف المستور عن زيارة ولي العهد السعودي للإمارات ومخطط جديد لابن سلمان وبن زايد تجاه هذه الدولة العربية

واقعة مروعة تهز السعودية : سمعوا الصراخ من غرفة نوم جارتهم فجر اليوم الأربعاء.. وحينما ذهبوا انصدموا من هول ما حدث

مفاجأة مزلزلة بشأن أبناء صدام حسين الذكور لا يعرفها كل شعب العراق.. وظهور إبن جديد له غير قصي وعدي..شاهد من هو وأين يعيش؟

المنتخب الكويتي يسجل أهدافا صاروخي تهز شباك السعودي.. شاهد ”البث المباشر” لمبارات السعودية والكويت في خليجي24



عاجل : هروب جماعي لمعتمرين بشوارع مكة وسط حالة من الرعب.. والشرطة السعودية تتحرك.. ماذا يحدث؟؟ (صور)

القبض رسميًا على نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح وبحوزته حقيبة سرية وأموال مشبوهة في هذا الدولة! (صورة + تفاصيل جديدة)