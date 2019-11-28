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عدن - ياسمين التهامي - بعد أن أثار سعوديون شكوكًا حول امتلاكها الجنسية السعودية، وأنها إماراتية الجنسية، بسبب آرائها التي تبدو صادمة في كثير من الأحيان، خرجت الإعلامية المثيرة للجدل، نادين البدير، لتنفي ذلك، قائلة إنها سعودية.

وكتبت البدير عبر حسابها على موقع "تويتر": "معروف أني سعودية من مدينة العلا الحبيبة .. و أتشرف بالإمارات، بلد عشت فيه لسنوات. أنا سعودية أباً عن جد.. لم تبق جنسية إلا و زعموا أني أحملها...".

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صاحبة ”أنا وأزواجي الأربعة” تكشف حقيقة جنسيتها السعودية وعلاقتها بالإمارات..وتبعث رسالة لـ ”المراهقين”



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وتابعت في ردها على المشككين: "لكن على المتشددين ومراهقي تويتر تحملي؛ وتحمل أني سعودية وابنة بلدهم وأحمل فكراً مختلفاً عنهم.. هذا قدرهم وهذا قدري!".

وقال أحد المتابعين للبدير، إن والدها هو رجل الأعمال سليمان محمد البدير عضو الغرفة التجارية والصناعية بالقريات، وأحد أعيان ووجهاء محافظة العلا، كما أنا عمها ابراهيم محمد البدير أحد أشهر ملاك مزارع الحميضات في المحافظة ذاتها.



والبدير عرفت بآرائها الصادمة لقطاع كبير من مواطني الخليج عمومًا، حتى إن هناك من يعتبرها نسخة خليجية من الكاتبة المصرية، نوال السعداوي.

وتقدم البدير برنامجًا حواريًا أسبوعيًا على قناة "روتانا خليجية" باسم "اتجاهات"، وكانت تقدم قبله على قناة "الحرة" برنامج "مساواة".

ويعرف عن البدير دعوتها لاكتفاء الرجال بزوجة واحدة، ولطالما فتحت النار على المحافظين الذين يعتبرون التعدد حقًا شرعيًا أصيلاً لهم.

ومن أشهر ما كتبت في هذا الصدد مقال: "أنا وأزواجي الأربعة" عبر صفحات جريدة "المصري اليوم"، والذي دفع محاميًا مصريًا إلى مقاضاتها، بتهمة "الترويج للفحشاء والتشجيع على الفجور".