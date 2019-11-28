نفى مكتب تعليم محافظة فيفاء ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعليق الدراسة. وأكد تعليم فيفاء أنه تابع منذ وقت مبكر مع الجهات ذات الاختصاص إمكانية تعليق الدراسة، موضحين أن ما وردهم يفيد بعدم الحاجة لتعليق الدراسة.
من جانبه، أوضح الدفاع المدني بفيفاء أنه لا يوجد ما يستدعي تعليق الدراسة في المحافظة. وكانت محافظة فيفاء قد شهدت أمطارًا غزيرة مساء الأربعاء، أدت إلى انقطاع بعض الطرق بالمحافظة.. فيما تتواصل الجهود ميدانيًّا لإزالة الانهيارات، وفتح الطرق.
كانت هذه تفاصيل خبر “تعليم فيفا” ينفي تعليق الدراسة بسبب الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.