“تعليم فيفا” ينفي تعليق الدراسة بسبب الأمطار

نفى مكتب تعليم محافظة فيفاء ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعليق الدراسة. وأكد تعليم فيفاء أنه تابع منذ وقت مبكر مع الجهات ذات الاختصاص إمكانية تعليق الدراسة، موضحين أن ما وردهم يفيد بعدم الحاجة لتعليق الدراسة.

من جانبه، أوضح الدفاع المدني بفيفاء أنه لا يوجد ما يستدعي تعليق الدراسة في المحافظة. وكانت محافظة فيفاء قد شهدت أمطارًا غزيرة مساء الأربعاء، أدت إلى انقطاع بعض الطرق بالمحافظة.. فيما تتواصل الجهود ميدانيًّا لإزالة الانهيارات، وفتح الطرق.