السعودية اليوم / محافظ فيفا يتفقد الطرق المتضررة جراء الأمطار



فيفا 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

وقف محافظ فيفا سفر بن سعد الشهراني اليوم ، على الأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة ، وشدد على سرعة فتح الطرق وإزالة الانهيارات والصخور وتنظيف الشوارع الرئيسة والفرعية .

وقام المحافظ ، بجولة على الطرقات التي تضررت بفعل هطول الأمطار الغزيرة ، رافقه خلالها مدير ادارة الدفاع المدني بفيفا المقدم سلمان المشنوي ومدير الخدمات ببلدية فيفا الدكتور عبدالله المالكي وعدد من المسؤولين بالادارات المعنية بصيانة الطرق وأعمال إزالة الصخور والانهيارات. // انتهى //

13:44ت م

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