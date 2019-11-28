السعودية اليوم / المجلس التعليمي بالمنطقة يعقد اجتماعه الأول



جيزان 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

رأس المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي اليوم ، الاجتماع الأول للمجلس التعليمي بالمنطقة بحضور مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي وذلك بقاعة التميز بمبنى الإدارة العامة بمدينة جيزان.

وأكد الدكتور أبوهادي أهمية الاجتماع في تحسين نواتج التعلم والارتقاء بالعملية التعليمية وتطوير الأداء في الميدان ، مضيفاً أن المجلس استعرض من خلال أعضائه من القيادات التعليمية والمشرفين التربويين والمشرفات والقادة والقائدات وأولياء الأمور جميع المحاور داخل العملية التعليمية وأصدر العديد من القرارات والتوصيات العملية التي ستسهم في تجويد العمل وتحسينه ، لافتاً إلى أهمية تقديم الدعم للمعلمين والمعلمات وتوفير البيئة التعليمية الجاذبة للطلاب والطالبات.

بدوره بين مدير تعليم صبيا أهمية تهيئة الطلاب والطالبات للاختبارات التحصيلية والدولية وتقديم الدعم لهم ، مشيراً إلى أهمية تظافر الجهود لتقديم خدمات تعليمية متميزة داخل المدارس وتوفير بيئة تساهم في رفع التحصيل الدراسي للطلاب داخل حجرة الصف.

كما استعرضت كل من المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم جازان رحاب مسلم المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم صبيا حنان الحازمي واقع ومستهدفات ومؤشرات نواتج التعلم بالإدارتين بنسبها الحالية والمستهدفة وفرص تحسينها ،وتجارب الإدارتين في ذلك , فيما شهد الاجتماع عدداً من المداخلات حول فرص التحسين في العمليات التعليمية والبيئات داخل المدرسة واحتياجات الطلاب والطالبات للمنافسة على مستوى المملكة وتحقيق النتائج المتميزة في الاختبارات.

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13:44ت م

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