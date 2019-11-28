اجتماعي / وفد من قيادات تعليم صبيا يزور مركز جمعية الأطفال المعوقين بجازان



جيزان 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

زار مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، ومساعِدَيْه للشؤون التعليمية "بنين و بنات " وعدد من مشرفي ومشرفات ومعلمي ومعلمات التربية الخاصة وطلاب وطالبات الإدارة من ذوي الإعاقة الحركية ، اليوم , مركز جمعية الأطفال المعوقين بجازان ، وذلك بهدف التعرف على الدور الذي تؤديه الجمعية لخدمة فئة غالية من المجتمع.

واستمع الوفد الزائر ، إلى شرح من مدير المركز علي بن محمد المعتبي ، عن الخدمات التأهيلية والتعليمية التي تقدمها الجمعية لهذه الفئة الغالية.

وأعرب مدير تعليم صبيا ، عن شكره لمدير المركز والعاملين معه على جهودهم وتفانيهم في أداء رسالتهم الإنسانية ، عاداً المراكز نافذة إنسانية للمجتمع بما تقوم به من رعاية مجانية ، وتنمية لقدرات الأطفال ، واستشارات لأسرهم.

وفي سياق متصل ، قام وفد تعليم صبيا بزيارة لمدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي ، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الإدارتين.

وشهد اللقاء بحث عدد من البرامج القادمة ، والموضوعات المشتركة ، إضافة لحضور الجلسة الأولى للمجلس التعليمي بمنطقة جازان .

// انتهى //

13:43ت م

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