السعودية اليوم / "بناء وإعداد الخطط الاستراتيجية" برنامج تدريبي بجامعة حائل



حائل 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت جامعة حائل ممثله بوحدة الخطة الاستراتيجية اليوم، برنامج "بناء وإعداد الخطط الاستراتيجية " استفاد منها 51 منسقًا ومنسقةً من مختلف الكليات والعمادات المساندة بهدف تأهيلهم على بناء وإعداد الخطة الاستراتيجية.

وأكد معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم أهمية البرامج في تأهيل منسوبي الجامعة للمشاركة الفعالة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة وإعداد الزملاء لخطط مختلف الوحدات الجامعية، مشيراً إلى مراعاة هذه الخطط لتوجهات وزارة التعليم ونظام الجامعات الجديد.

من جهته أوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية ورئيس الخطة الاستراتيجية الدكتور زيد بن مهلهل الشمري أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تستهدف إعداد وتأهيل منسوبي الجامعة لعمليات التخطيط الاستراتيجي وتنمية قدرات منسقي ومنسقات الخطة الاستراتيجية على كيفية إعدادها لجميع الوحدات الأكاديمية والإدارية بما يتناغم مع الخطة الاستراتيجية للجامعة وفق منهجية علمية متكاملة.

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13:40ت م

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