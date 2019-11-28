السعودية اليوم / مجلس جامعة الملك خالد يقر إنشاء أقسام أكاديمية جديدة



أبها 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

رأس معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، الاجتماع الرابع لمجلس الجامعة الذي عقد أمس، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، ووكلاء الجامعة ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وأمين مجلس الجامعة الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري، أن المجلس أقر عددًا من التوصيات التي تخدم العمل الأكاديمي، التي شملت التوصية بالموافقة على إنشاء قسم اللغات الحديثة في كلية اللغات والترجمة بالجامعة، والتوصية بالموافقة على إنشاء قسم هندسة التعدين في كلية الهندسة بالجامعة، والتوصية بالموافقة على إصدار مجلة علمية محكمة في تخصصات العلوم الإدارية والمالية تحت مسمى "مجلة المال والأعمال".

كما شملت التوصيات أيضًا الموافقة على إقرار عقد الخدمات الأكاديمي بين جامعة الملك خالد وشركة (ELS) التعليمية الأمريكية، والتوصية بالموافقة على مذكرة التفاهم بين الجامعة الفيدرالية الجنوبية بجمهورية روسيا الاتحادية وجامعة الملك خالد، إضافة إلى التوصية بترقية عدد من موظفي الجامعة إلى المراتب العليا، وتحويل (وحدة التوجيه والإرشاد) إلى (مركز التوجيه والإرشاد)، وكذلك تحويل (وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة) إلى (مركز الأشخاص ذوي الإعاقة)، وأخيرًا التوصية بالموافقة على إقرار عدد من برامج الدراسات العليا في إعداد المعلم بكلية التربية.

// انتهى //

13:39ت م

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