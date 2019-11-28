السعودية اليوم / تعليم صبيا يبحث "الخطة التشغيلية للعام المالي 2020"



صبيا 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

نظمت إدارة تعليم صبيا ممثلة في قسم التخطيط والتطوير بمركز القيادات اليوم ، لقاء حول " الخطة التنفيذية لبناء الخطة التشغيلية للعام المالي 2020 " .

وأوضح مدير قسم التخطيط والتطوير بالإدارة محمد إدريس ، أن اللقاء هدف لتسليط الضوء على النقاط والمحاور التي تسهم في بناء خطة تشغيلية متكاملة تشمل مراحل بناء الخطة الثلاث، ما قبل الخطة وما يندرج تحتها من الإعداد، وفريق التخطيط، ونشر ثقافة التخطيط، وتشخيص الواقع، وقرار الفريق، وأدوات فريق التخطيط، وبناء قدراته، ومنهجية الإعلان عن الفريق , وبناء الخطة والأهداف الاستراتيجية العامة ، والأهداف التشغيلية الخاصة ، ومؤشرات الأداء ، والنشاطات والمشروعات والبرامج ، وقالب الخطة وأهميته .

وبين أن اللقاء أكد على أهمية مرحلة المتابعة والتدقيق والتقويم ، ووضع الهيكل التنظيمي لفريق بناء الخطة ، ومهام اللجنة العليا ، واللجنة التنفيذية ، ونماذج البرامج والنشاطات ، ومرتكزات تعليم صبيا لهذا العام في إنجاح خطة الإدارة التشغيلية إلى جانب الاستفادة من المداخلات والمقترحات التي تقدم بها رؤساء الأقسام والمشرفين ؛ حول فكرة وضع برنامج إلكتروني للخطط لتجنب بعض الإشكالات ، ومدى إمكانية توحيد رؤية المدارس مع خطة الإدارة.

// انتهى //

13:38ت م

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