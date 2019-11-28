السعودية اليوم / تقني مكة ينظم ملتقى التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجال الفندقة



مكة المكرمة 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

نظمت كلية التقنية بمكة المكرمة ممثله بقسم السياحة والفندقة اليوم، ملتقى التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجال الفندقة، وفق رؤية الوطن الطموحة 2030.

يأتي هذا الملتقى في سياق الدور الذي تضطلع به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تدريب شباب وفتيات الوطن ومنها تطوير صناعة الفندقة وتأهيل الشباب الوطني لسد احتياج سوق العمل في هذا المجال وبحث المعوقات والحلول لتطوير هذا المجال الحيوي ليواكب التطلعات وفق روية الوطن 2030.

وأوضح عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله بن علي الأعرج، أن الملتقى سيجمع أعضاء هيئة التدريب المختصين في مجال الفندقة والضيافة إضافة إلى مسؤولي الفنادق بالعاصمة المقدسة من القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، كما يقيم الملتقى ورش عمل لتطوير قدرات المسؤولين في القطاع الفندقي والتميز في مجال الخدمة والإحلال الوظيفي في قطاع الفنادق وتطلعات سوق الفندقة من قطاع التدريب بالكلية التقنية بمكة المكرمة.

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13:38ت م

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