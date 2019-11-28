السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ حملة لإزالة ألعاب الأطفال المخالفة في المنتزهات والحدائق العامة



الطائف 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

نفذت أمانة الطائف ممثلة ببلدية شرف الطائف الفرعية، حملة ميدانية لإزالة ألعاب الأطفال الهوائية والنطاطات المخالفة والعشوائية من محيط المنتزهات والحدائق والطرق الواقعة بنطاق خدمات الفرع، وذلك في أكثر من 20 موقعاً.

وأوضحت أمانة الطائف أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من ألعاب الأطفال الهوائية المتنوعة والنطاطات، التي يتم تركيبها وتشغيلها دون مراعاة للحد الأدنى من شروط السلامة، وعدم وجود تراخيص نظامية لمزاولة هذه الأنشطة، حيث صادرت الفرق الرقابية الألعاب ومرفقاتها لحين اتخاذ الاجراءات النظامية بحق مالكيها.

وشدد الأمانة على البلديات الفرعية على ضرورة متابعة المواقع التي يلاحظ بها مثل هذه المخالفات، والعمل على إزالتها بشكل فوري، للحد من خطورة أوضاعها خاصة.

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13:24ت م

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