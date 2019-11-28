السعودية اليوم/ مساعد مدير جوازات نجران يتفقد جوازات شرورة



نجران 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

تفقد مساعد مدير جوازات منطقة نجران العميد خالد بن عبدالله العشيوان، إدارة جوازات محافظة شرورة.

واستمع العميد العشيوان لشرح من مدير جوازات المحافظة المقدم، ماجد بن أحمد الشعفي عن سير العمل في إدارة الجوازات، وما تقدمه من خدمات لسكان المحافظة عبر شعبتي سفر السعوديين وشؤون المقيمين, كما اطلع على سير العمل بإدارة جوازات مطار المحافظة.

وناقش العميد العشيوان خلال الجولة مع مندوب مركز المعلومات الوطني بالمحافظة، عبدالله بن صالح النهدي تحسين الأداء التقني، وسبل التعاون المشترك، حاثًا العاملين بالجوازات على مضاعفة الجهود في الإنجاز وتسخير كافة الإمكانيات لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

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13:12ت م

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