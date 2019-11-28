السعودية اليوم / سمو الأمير فهد بن سلطان يستقبل فريق التنقيب في موقع" قريّة " الأثري بمنطقة تبوك



تبوك 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة في مكتبه بالإمارة اليوم، الفريق العلمي الأثري السعودي النمساوي المشترك للتنقيب في موقع " قريّة " الأثري الواقع شمال غرب مدينة تبوك ، بحضور سفير جمهورية النمسا لدى المملكة جورج بوستينجر, و مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور مبروك بن محمد الشليبي.

وأكد سموه أن المملكة بشكل عام ومنطقة تبوك تزخر بالعديد من المواقع الأثرية التي تحظى بعناية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مشدداً على أهمية الحفاظ على الآثار ودعم الاكتشافات الأثرية، مقدراً جهود فريق التنقيب في موقع " قريّة " الأثري ، متطلعاً إلى المزيد من الاكتشافات التي تثري حضارة المملكة.

من جهته قدم مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحي بالمنطقة الدكتور مبروك بن محمد الشليبي شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه واهتمامه بالجوانب كافة التي تثرى السياحة والاكتشافات الأثرية بالمنطقة.

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13:11ت م

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