السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه يتسلمان تقريرًا عن أعمال جوازات المنطقة



جدة 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، تقريرًا عن أعمال جوازات المنطقة.

جاء ذلك لدى استقبال سموهما في مقر الإمارة بجدة، مدير جوازات المنطقة اللواء عابد الحارثي، وتضمن التقرير تفصيلاً عن تطوير مرافق وصالات سفر السعوديين وشُعب وأقسام إدارة الجوازات، والهادفة لتوفير بيئة عمل مناسبة تسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة بما يحقق رؤية المملكة 2030.

وبحسب التقرير فقد تمّ تخصيص صالة لاستقبال المراجعين للإجابة على استفساراتهم وإرشادهم للأقسام المعنية بتقديم الخدمة لهم، بالإضافة لتطوير وتوسعة صالة خاصة بإصدار جوازات السفر

واشتمل التقرير على إحصاءات عن العمليات المنجزة للمواطنين، مثل إصدار وتجديد جوازات السفر والعمليات التي تمت للوافدين، ومنها إصدار الإقامات وطباعتها وتأشيرات الخروج والعودة والإضافات ونقل الخدمات، فضلاً عن الإجراءات المتعلقة بتفعيل الخدمات الإلكترونية، وإحصاءات عن حركة المسافرين عبر منافذ المنطقة الجوية والبحرية.

// انتهى //

12:56ت م

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جدة 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، تقريرًا عن أعمال جوازات المنطقة.جاء ذلك لدى استقبال سموهما في مقر الإمارة بجدة، مدير جوازات المنطقة اللواء عابد الحارثي، وتضمن التقرير تفصيلاً عن تطوير مرافق وصالات سفر السعوديين وشُعب وأقسام إدارة الجوازات، والهادفة لتوفير بيئة عمل مناسبة تسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة بما يحقق رؤية المملكة 2030.وبحسب التقرير فقد تمّ تخصيص صالة لاستقبال المراجعين للإجابة على استفساراتهم وإرشادهم للأقسام المعنية بتقديم الخدمة لهم، بالإضافة لتطوير وتوسعة صالة خاصة بإصدار جوازات السفر السعودية للرجال والنساء، واستحداث خدمة الإصدار السريع لجواز سفر السعوديين، كذلك تطوير مكاتب الجوازات في المراكز التجارية.واشتمل التقرير على إحصاءات عن العمليات المنجزة للمواطنين، مثل إصدار وتجديد جوازات السفر والعمليات التي تمت للوافدين، ومنها إصدار الإقامات وطباعتها وتأشيرات الخروج والعودة والإضافات ونقل الخدمات، فضلاً عن الإجراءات المتعلقة بتفعيل الخدمات الإلكترونية، وإحصاءات عن حركة المسافرين عبر منافذ المنطقة الجوية والبحرية.// انتهى //12:56ت م0083

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