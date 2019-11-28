شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن استخراج نسختين من «سجل الأسرة»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

تجاوبت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مع الاستفسارات المتعلقة بإصدار «سجل الأسرة»، وذلك تفاعلا منها مع التساؤلات الواردة عبر حسابها في موقع «تويتر».

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آخر تلك التساؤلات، ما أفاد به مغرد برغبته في إضافة مولود جديد ولديه موعد لإتمام المعاملة، مستفسراً عن الآلية التي يمكن من خلالها الحصول على نسختين من سجل الأسرة، موضحا أنه يرغب بامتلاك نسخة فيما تكون النسخة الأخرى بحوزة الأم، ليأتي رد «الأحوال المدنية» بأنه «لا يمكن الحصول على نسختين»، مضيفة أنه «بإمكان الأم حجز موعد وإصدار سجل أسرة خاص بالأمهات».

يذكر أن أن المستفيدات من «سجل الأسرة» هن: كل أم سعودية تحمل هوية وطنية لديها أبناء سعوديون مضافون في سجل والدهم ومرتبطون بسجلها.

ويشترط لاستخراج «سجل الأسرة» وجود بطاقة هوية وطنية، في حين أوضحت «الأحوال المدنية» في وقت سابق أنه لا يمكن لزوجة المواطن غير السعودية، وكذلك المواطنة السعودية زوجة الأجنبي المقيم، استخراجه.