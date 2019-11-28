السعودية | السعودية.. تدشين أكبر حوض أسماك في مطار بالعالم

شكرا لقرائتكم السعودية.. تدشين أكبر حوض أسماك في مطار بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دشن مطار جدة الجديد غرب السعودية، أكبر حوض أسماك في مطار بالعالم، يحتوي على 2000 سمكة بعضها نادر، ليضيف شكلاً جمالياً للمطار الذي افتتح مطلع العام الهجري الحالي.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني، إبراهيم الروساء، لـ"العربية.نت"، أنه تمت تعبئة أكبر حوض أسماك في مطارات العالم، في مطار جدة الجديد بارتفاع 14 متراً وقطر 10 أمتار وسعة مليون لتر، مشيراً إلى أنه يحتوي على خليط من الماء الحلو والملح الألماني بدرجة حرارة 26 .

وأضاف الروساء: "الحوض يضم أنواعاً عديدة من الأسماك بعضها نادر، يتجاوز عددها 2000 سمكة منها اللخمة والقروش والتريفالي والتريغر والنابليون وتتغذى بطرق آلية وأكل بحري طازج وطحالب".

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حديقة وقطار آلي

يذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الجديد، يعدُ من أضخم المطارات على مستوى المنطقة، بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنوياً.

وتميزت تصاميم المطار الجديد وتقنياته بعناصر معمارية مستوحاة من بيئة السعودية بشكل عام، وبيئة مدينة جدة التاريخية بشكل خاص، في حين جرى نشر المسطحات الخضراء حول وداخل مجمع الصالات، مما يضفي المزيد من الجمال على منشآت المطار.

وتم إنشاء حديقة داخلية بمساحة 18 ألف متر مربع، يتوسطها محطة القطار الآلي، وحوض مائي للأسماك يتوسط مركز النقل ويضم مجموعة من الشعب المرجانية وأسماك البحر الأحمر، مما سيربط المطار ذهنياً ببيئة جدة البحرية، بغية استمتاع المُسافر بمشاهدتها.