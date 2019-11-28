السعودية اليوم / العثور على عشر جثث يرفع حصيلة ضحايا زلزال ألبانيا إلى أربعين قتيلًا



تيرانا 1 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

عثر عناصر الإنقاذ الذين يقومون بعمليات بحث في الأنقاض بعد الزلزال العنيف الذي ضرب ألبانيا على عشر جثث جديدة، مما يرفع حصيلة ضحايا الكارثة إلى أربعين قتيلًا.

وأفادت وزارة الدفاع الألبانية في بيان: "عثرنا على عشر ضحايا جدد ليلًا". وأضافت أن الحصيلة ارتفعت إلى أربعين قتيلا" بينما تتضاءل الآمال في انتشال أحياء بين الأشخاص العالقين تحت الأنقاض منذ الزلزال وقع الثلاثاء وبلغت شدته 6,4 درجات.

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12:41ت م

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