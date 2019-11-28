السعودية اليوم / أكثر من 1200 شاب وفتاة يشاركون لتحقيق أهداف مجالس شباب مناطق المملكة بالباحة



الباحة 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

يشارك يوم الأحد القادم، أكثر من 1200 شباب وفتاة في تحقيق أهداف مجالس شباب مناطق المملكة, ضمن الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة, الذي ينظمه مجلس شباب منطقة الباحة, وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

ويتضمن الملتقى خمسة ورش عمل, وجلسة حوارية, إضافة إلى لقاءً مفتوحاً مع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

وأكد رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران، أن الملتقى يرتكز إلى تبادل الخبرات بين مجالس شباب المناطق لتحقيق أهداف المجالس التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030, فيما يهدف إلى الاطلاع على التحديات التي تواجه مجالس شباب المناطق وكيفية تجاوزها, وتعزيز التكامل بين مجالس شباب المناطق, إضافة إلى تفعيل دور مجالس شباب المناطق في خدمة تنمية مناطقهم, وإيجاد منصات تفاعلية للشباب للتعرف على آرائهم وقضاياهم وتطلعاتهم, ومنبر لإيصال أفكارهم واقتراحاتهم, و زيادة التنسيق بين لجان ومجلس شباب المنطقة الواحدة.

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12:29ت م

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