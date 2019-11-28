

ينبع 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بينبع الصناعية، خلال شهر ربيع الآخر الجاري، عدداً من الكلمات الوعظية، يلقيها عدد من الدعاة في جوامع ومساجد مدينة ينبع الصناعية، بعد صلاتي المغرب والعشاء.

ويتناول الدعاة في كلماتهم عدداً من المواضيع عن خطورة الشائعات على المجتمع المسلم، والمخرج من الفتن، وفضيلة التثبت والتبين، وتعظيم النصوص الشرعية، وأهمية الوسطية والاعتدال، والإسلام منهج حياة، وتبصرة الأمة بلزوم الكتاب والسنة، إضافة إلى الشبهات والشهوات ووسائل السلامة منها، وخطورة سوء الظن بالمسلمين، وأصول الثبات على دين الله، والتحذير من الفتن، ووجوب لزوم الكتاب والسنة على الفرد والمجتمع.

وتأتي هذه الكلمات ضمن برنامج "خير أمة" الذي ينظمه فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة، في إطار البرامج والمناشط الدعوية والتوعوية التي ينفذها في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

11:30ت م

0060





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم عدداً من الكلمات الوعظية في جوامع ومساجد ينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.