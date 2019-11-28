السعودية اليوم / مكتب العمل بعرعر ينظم حملة تثقيفية عن بيئة عمل المرأة



عرعر 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

نفذ مكتب العمل بعرعر أمس حملة تثقيفية لمبادرة التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة، وذلك بمجمع عرعر مول التجاري .

وتهدف الحملة إلى إيجاد بيئة عمل جاذبة للمرأة لتعزيز تواجدها في مختلف أنشطة سوق العمل، والتسهيل على منشآت القطاع الخاص في استقطاب المرأة وتمكينها من العمل.

وبين مساعد مدير فرع وزارة العمل والتنمية بالحدود الشمالية خالد الحماد، أن الحملة تهدف إلى إيجاد بيئة عمل جاذبة للمرأة لتعزيز تواجدها في مختلف أنشطة سوق العمل، مؤكداً حرص الوزارة من خلال هذا التنظيم على فتح مجالات عدة لعمل المرأة وفي الوقت نفسه توفير بيئة عمل جاذبة وآمنة .

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11:23ت م

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