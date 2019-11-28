السعودية اليوم / مُدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز يفتتح مبنى كلية الآداب والعلوم للبنات بوادي الدواسر



وادي الدواسر 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

افتتح معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز البروفيسور عبد العزيز بن عبدالله الحامد أمس، بحضور محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، مبنى كلية الآداب والعلوم للطالبات بمحافظة وادي الدواسر.

وقام مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز والمحافظ، بقص شريط الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، ثم تجول والوفد المرافق داخل المبنى الذي تبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من 77 مليون ريال، بمساحة 29 ألف متر مربع تقريباً، وتتكون من 15 معملاً و 37 قاعة دراسية و 160 مكتب إداري وقاعات أنشطة لاصفية، كما تضم مسرحًا يتسع لـ 350 طالبة تقريبًا، وكافتيريا ومكتبة حديثة، وتم تأثيثه بأحدث أنواع الأثاث وفقاً لأعلى المواصفات.

ونوّه خلال الجولة بحرص واهتمام القيادة الرشيدة بالجامعات في المملكة، ومن بينها جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز؛ مؤملاً في أن يسهم هذا المبنى في توفير البيئة التعليمية المحفزة للطالبات والمساهمة في تطوير العمل وتجويده، مُشيداً بالجهود المتميزة التي تبذلها وكالة الجامعة والإدارات التابعة لها في إنجاز مثل هذه المشروعات وتهيئتها لبناتنا الطالبات .

يذكر أن مبنى الكلية يقع داخل حرم جامعي للطالبات تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من 285 مليون ريال ويتضمن أربع مباني بمساحة إجمالية 147 ألف متر مربع تقريباً.

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11:04ت م

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