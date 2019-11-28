شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام .. جامعة الإمام عبد الرحمن تدشن عيادات التدخين المتنقلة والان نبدء بالتفاصيل

دشنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، مقر العيادات المتنقلة للإقلاع عن التدخين، بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، وعميد عمادة شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور علي الدوسري.

وتقدم العيادة المعلومات عن طرق الإقلاع عن الدخين، من خلال وجود أخصائيين في هذا المجال، إضافة إلى محاكاة للواقع عن أضرار التدخين والسجائر الإلكترونية لصحة الإنسان، كما توفر العلاج المساعد الذي أثبت جدارته في مساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين بطرق آمنة.