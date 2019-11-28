عمره 20 عامًا فهل يسجل في سند الزواج ؟

2019-11-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل مواطن بشأن إمكانية تسجيله للحصول على دعم سند محمد بن سلمان للزواج، موضحاً أن عمره 20 عامًا.

ومن شروط قبول أهلية سند الزواج أن يكون عمر الزوج ما بين 21 – 40 سنة وللزوجة ما بين 18- 40 سنة، مما يعني أنه لا يمكن للمواطن التسجيل لأنه غير مستوفي الشروط.

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ويأتي برنامج سند الزواج حرصاً من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مساندة الشباب واستكمالاً لجهوده في برنامج سند محمد بن سلمان الهادفة إلى المساهمة في تحقيق الاستقرار وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

وفي وقت سابق أكد برنامج سند الزواج أنه تم الصرف لمستفيدي المبادرة والذين تجاوز عددهم 26 ألف شاب من مختلف مناطق المملكة، بإجمالي عطاء تجاوز 520 مليون ريال.

وبيّن سند الزواج أنه تم قبول جميع من تنطبق عليهم شروط المبادرة دعماً من سموه – أيده الله -، والذي يأتي استمرارًا لما يقدمه من مبادرات مجتمعية غير ربحية والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف فئات المجتمع.

وتهدف مبادرة “سند الزواج” للوصول إلى المستفيدين من حديثي الزواج في مختلف مناطق المملكة عن طريق منصة إلكترونية يتم التقديم من خلالها والتحقق عبر الربط الآلي مع مختلف الجهات الحكومية، كما يحرص البرنامج على تضمين المحتوى المعرفي في مبادراته المختلفة حيث يتطلب التقديم اجتياز دورة الوعي المالي كعنصر أساسي لاستكمال التسجيل.

الجدير بالذكر أن مبادرة “سند الزواج” إحدى مبادرات برنامج “سند محمد بن سلمان” والتي تقدم العون المباشر لدعم شباب الوطن، حيث تضمنت مستهدفاتها مساندة 25 ألف شاب من حديثي الزواج وتم تجاوز العدد المستهدف بأكثر من ألف مستفيد وقبول جميع من تنطبق عليهم الشروط من المتقدمين، علماً أن البرنامج يعمل على مبادرات أخرى إضافية في مختلف المجالات.

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