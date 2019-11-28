الارشيف / اخبار السعوديه

اليوم الفرصة الأخيرة لاكتتاب الأفراد في أرامكو

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم اليوم الفرصة الأخيرة لاكتتاب الأفراد في أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-28

اليوم الفرصة الأخيرة لاكتتاب الأفراد في أرامكو

تمتد للمؤسسات حتى نهاية 4 ديسمبر

متابعات الخليج 365 - الرياض

تنتهي اليوم الخميس الفرصة الأخيرة للأفراد الراغبين في اكتتاب شركة أرامكو حيث بدأت يوم الأحد 17 نوفمبر فترة اكتتاب المؤسسات المالية والأفراد على 1.5 % من أسهم الشركة.

ومن المقرر أن تنتهي الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد اليوم الخميس فيما تمتد للمؤسسات حتى نهاية يوم 4 ديسمبر 2019.

Advertisements

وأعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال) التي تدير الاكتتاب لشركة “أرامكو ”- مساء أمس الأربعاء – عن نتائج اكتتاب الأفراد.

وأوضحت، الشركة، في بيان لها، أن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 3,717,666 مكتتباً بعدد أسهم بلغ إجماليها 1,017,816,380 سهماً، والتي تمثل 32,570,124,160 ريالاً سعودياً.

وأفادت أن نسبة الاكتتاب عبر قنوات الاكتتاب المتاحة للأفراد كانت 1.60% عبر الهاتف المصرفي، و23.03% عبر الصراف الآلي، و38.08% عبر المصرفية الإلكترونية، و37.29% عبر الفروع.

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الفرصة الأخيرة لاكتتاب الأفراد في أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا