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شكرا لقرائتكم فارس بن حزام .. عندما يتواجد المسؤول بالميدان فهو يستحق الثقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فارس بن حزام .. عندما يتواجد المسؤول بالميدان فهو يستحق الثقة
ظهور مدير الإخبارية انعكاس إيجابي ينم عن ثقته بنفسه لا بالكراسي
متابعات الخليج 365 - الرياض
ظهر مدير قناة الإخبارية فارس بن حزام على الشاشة بصفته مراسلًا للقناة من أبوظبي لنقل تفاصيل زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، في خطوة أعتبرها مشاهدون أنها تؤسس لمرحلة جديدة في الإعلام السعودي، وتؤكد مقدرة الشباب السعودي على التميز والعطاء بإبداع.
وقدم فارس بن حزام تغطية مميزة خلال حفل الاستقبال التاريخي لولي العهد، فيما قدمته الإخبارية بصفته موفدًا للقناة إلى الإمارات لتغطية الحدث.
ورصدت “متابعات الخليج 365” العديد من التعليقات والإشادات بمستوى قناة الإخبارية عامةً وظهور فارس بن حزام بشكل خاص، حيث قال خالد الجناحي: إننا نشهد مرحلة مختلفة في الإخبارية يقودها نحو النجاح الفارس، سنثبت خلالها مقدرة الإنسان السعودي على التميز والعطاء بإبداع.
ورأى عبدالله العثمان أن: عندما ينزل المسؤول للميدان فهذا أكبر دليل على أنه يستحق هذه الثقة.
من جهته، علق طارق الغامدي: عندما نشاهد أعلى منصب في قناة الإخبارية يقود الاحترافية والمهنية على أرض الحدث نعلم أن العمل سيكون مختلفًا عما عهدناه. فارس بن حزام يؤكد أن الشاب السعودي قادر على الاحترافية في كافة المهام الموكلة له.
وأكد منيس الشيحي: ما أجمل أن يشارك المسؤول زملاءه العمل انعكاس إيجابي ينم عن ثقته بنفسه لا بالكراسي، مللنا التنظير نريد مثل هذا الفارس كم من رسالة أوصلتها لزملائك العاملين معك.
وبالنسبة إلى هناء الركابي فقالت: نعم هذا إن دل على شيء فهو يدل على مهنية واحترافية هذا الإعلامي الكبير الذي لم يغره المنصب والكرسي.
وقال ماجد: من يريد أن يعرف العقلية الوطنية لفارس بن حزام يقرأ مقالاته وسيعرف وقتها أنه أمام رجل كفاءة بحق ويرفع الرأس.
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