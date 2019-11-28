الإعلام العالمي عن زيارة محمد بن سلمان: تحالف استراتيجي عميق

2019-11-28

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس، دولة الإمارات؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك في كافة المجالات، وتأتي الزيارة دليلًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وتناولت عدة صحف عالمية تقارير الزيارة، حيث قال الموقع الكندي Le Journal de Montréal، إن الرياض وأبوظبي شريكان رئيسيان في عدة مجالات، ومنها التحالف العسكري بقيادة المملكة منذ عام 2015، وتعكس زيارة ولي العهد الاتفاق بين البلدين للاستجابة للتحديات الإقليمية.

وقالت منظمة ميدل إيست مونيتور، إن زيارة محمد بن سلمان جاءت لتناقش التعاون بين البلدين، ووصف الموقع بأن البلدين صديقان، لاسيما فيما يتعلق بالجهود الدفاعية والمشتركة التي تخدم الأمن والسلم الدولي، مضيفًا أن الزيارة شملت مناقشات القضايا الإقليمية والدولية المتعلقة بالبلدين، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه منطقة الخليج.

Advertisements

وغطت وكالة الأنباء الروسية روسيا اليوم، مذكرات التفاهم الأربع والمبادرات السبع التي وقعتها المملكة والإمارات، مؤكدة على دور البلدين في استقرار الخليج والشرق الأوسط.

وربطت وكالة فرانس برس بين زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإمارات وبين الحرب في اليمن، حيث جاء تعليقها بأن الزيارة تأتي في الوقت الذي تكتسب فيه الجهود المبذولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات في اليمن زخمًا متزايدًا.

وفي نفس السياق، أفادت واشنطن بوست بأن الزيارة ركزت على إجراء محادثات حول الحرب في اليمن والتوترات مع إيران، لاسيما وأن البلدين يجمع بينهما تحالف استراتيجي عميق في مجالات عدة.

وقال موقع راديو فرنسا الدولي، إن شوارع أبوظبي اصطفت بالأعلام السعودية والإماراتية، في حين أن لافتات الطرق عرضت صور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت إلى تردد أصوات الطائرات المقاتلة في سماء أبوظبي احتفاءً بالزيارة، واستقبال الأمير محمد بن سلمان بالأغنية السعودية الكلاسيكية أنت الملك.

شارك الخبر







