شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف شاغرة بإدارة تعليم القريات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أعلنت إدارة الموارد البشرية بإدارة التعليم بالقريات وجود عدد من الوظائف على بند الأجور والمستخدمين.

وأوضح مدير الموارد البشرية محمد بن ظاهر العازمي أن التقدم لهذه الوظائف سيكون وفق الشروط والضوابط المعلنة، وهي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، سلامة المظهر (من حيث الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل)، التأكد من خلو سجلات المتقدم من السوابق لدى الجهات الأمنية، أن يجيد القراءة والكتابة، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يجتاز الفحص الطبي، اجتياز المقابلة الشخصية، أن لا يكون متقاعدا، أن يكون من ضمن المسجلين ببرنامج ساعد بموقع الخدمة المدنية، يكون التقديم على وظيفة واحدة فقط إما بند الأجور أو المستخدمين وسيتم استبعاد الطلبات المتكررة.

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وأوضح أن استقبال الطلبات بدأ أمس (الأربعاء) ويستمر حتى يوم (السبت) الموافق: 1441/4/3 الساعة الحادية عشرة مساء على الموقع الإلكتروني لإدارة التعليم:

https://edu.moe.gov.sa/Quriat/eservices/Pages/job.aspx

مبينا أنه لن يتم استقبال أي طلب يدوي نهائيا.

وأضاف العازمي أنه بناء على توجيه مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، فإن إدارة الموارد البشرية حريصة على شغل هذه الوظائف بمواطنين أكفاء لديهم القدرة على القيام بالمهمات المطلوبة في هذه الوظائف.