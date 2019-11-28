شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية هند القحطاني تتجاوز كل الخطوط الحمراء و”ترقص” بطريقة مستفزّة هزت ”سناب شات”.. وأثارت غضب السعوديين(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادت السعودية هند القحطاني، بمقطع فيديو جديد مثير للجدل، قامت بنشره عبر حسابها على تطبيق سناب شات، مما أثار غضب المجتمع السعودي.

وظهرت القحطاني بمقطع فيديو وهي ترقص بشكل استعراضي وغير لائق ليتصدر وسم “هند القحطاني” قائمة الترند في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

واستاء المتابعون من الفيديو الذي نشرته القحطاني معلقين” إنه يحتوي على إيحاءات جنسية مخالفة للمجتمع السعودي”.

وهاجم ناشطو مواقع التواصل مواطنتهم عبر تويتر داعين إلى عدم متابعتها، لعدم احترامها ثقافة شعبها، وتعمدها إثارة الجدل من أجل كسب الشهرة فقط لا غير.

وجرى تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع، وطالبها البعض بحذف اسم قبيلتها من اسمها، لكون الفيديو الأخير الذي ظهرت فيه يسيء للقبيلة على حدّ قول البعض.

وطالب آخرون بعدم الظهور على أنها سعودية، لأنّ آراءها تسيء للمملكة ككل وتعارض قوانينها، على حدّ وصف البعض الآخر.

يذكر أن هند القحطاني أم لأربعة أطفال، ابنتان وولدان، وكانت تعمل معلمة لمادة اللغة الإنجليزية بالعاصمة الرياض لمدة 8 سنوات.

قد يهمك ايضاً:

السعودية هند القحطاني تتجاوز كل الخطوط الحمراء و”ترقص” بطريقة مستفزّة هزت ”سناب شات”.. وأثارت غضب السعوديين(فيديو)



فتاة سعودية تشكو لوالدتها من ألم غريب في رأسها.. وعند استيقاظ أسرتها من النوم كانت المفاجأة التي لا تخطر على بال

السعودية: جريمة مروعة تهز جيزان.. مقتل امرأة بعيار ناري في الرأس داخل غرفة نومها بجوار طفلها (شاهد)

بعد ”الفيديو الفاضح” : تطورات مفاجئة في محاكمة الفنانة مريم حسين والإعلامي صالح الجسمي (شاهد)

هكذا كان مصير فنان عربي شهير حرض على الاغتصاب (صورة)

”رسالة خطية” تنشر للمرة الأولى تهدد مصير ” السعودية والامارات ” في اليمن.. وشبكة أمريكية تكشف (تفاصيل مفاجئة) تسر الحوثي

عاجل : محكمة الإرهاب السعودية تصدر حكمها على الداعية المعتقل سلمان العودة قبل قليل.. وهذه أول جهة سعودية تعلن رفضها وتطالب بإنقاذه

قناة الجزيرة تجري أول مقابلة مباشرة مع بن زايد على الرغم من استمرار الأزمة بين قطر والإمارات.. شاهد ماورد فيها؟ (فيديو)

بعد حادثة هزت القصر الملكي.. مصادر تكشف المستور عن زيارة ولي العهد السعودي للإمارات ومخطط جديد لابن سلمان وبن زايد تجاه هذه الدولة العربية

واقعة مروعة تهز السعودية : سمعوا الصراخ من غرفة نوم جارتهم فجر اليوم الأربعاء.. وحينما ذهبوا انصدموا من هول ما حدث

مفاجأة مزلزلة بشأن أبناء صدام حسين الذكور لا يعرفها كل شعب العراق.. وظهور إبن جديد له غير قصي وعدي..شاهد من هو وأين يعيش؟

المنتخب الكويتي يسجل أهدافا صاروخي تهز شباك السعودي.. شاهد ”البث المباشر” لمبارات السعودية والكويت في خليجي24



عاجل : هروب جماعي لمعتمرين بشوارع مكة وسط حالة من الرعب.. والشرطة السعودية تتحرك.. ماذا يحدث؟؟ (صور)

القبض رسميًا على نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح وبحوزته حقيبة سرية وأموال مشبوهة في هذا الدولة! (صورة + تفاصيل جديدة)

Advertisements

طفل ”معجزة” ينهي دراسته الجامعية في التاسعة ويستعد للدكتوراه.. كيف حدث ذلك؟!!

إذا ظهرت فيك هذه العلامات.. فأنت مهدد بالإصابة بمرض الزهايمر.. تعرف عليها

وأخيرًا .. الشرعية والانتقالي يتوافقون على أحد رجالات صالح لتعيينه بمنصب محافظ عدن بعد تدخل سعودي..شاهد من يكون؟ (سيرة ذاتية)



14بندًا لإيقاف حرب اليمن.. تسريب بنود «اتفاق مسقط» بين السعودية وجماعة الحوثي بوساطة أمريكية (النص)

بالأرقام.. هذا الرجل هو أغنى رجل في العالم.. تخطت ثروته ثروة بيل غيتس وبيزوس



كيفية إنقاص الوزن دون تمارين رياضية أو أدوية.. إليكي الطريقة

وداعًا للصلع ..طرق بسيطة ومذهلة تحل مشكلتك وتخلصك من مشكلة تساقط الشعر

قتلته ثم قطعت جثته ووضعتها في ثلاجة المنزل.. امرأة ترتكب جريمة مروعة بحق ابن زوجها والسبب صادم (صورة)



بينهم محمد بن سلمان.. صحيفة اسرائيلية تفجر مفاجأة مزلزلة: ثلاثة رجال قادرين على إنقاذ العالم وحل جميع مشاكله! (الاسماء)



وأخيرًا.. النطق بالحكم على الداعية السعودي سلمان العودة



صادم : فتاة يمنية تخضع لعملية جراحية وعند فتح بطنها كانت المفاجأة المزلزلة للجميع ..لن تصدق ماتم العثور عليه (شاهد)



فنانة عربية مشهورة تقرر الانفصال وتتطلق من زوجها ليلة الزفاف.. لن تصدق ماهو السبب؟ (صورة)

الفنان السعودي عبدالله السدحان يُفاجئ الجمهور بعرض مُقتنياته الشخصية للبيع.. والسبب صادم للجميع؟ .. شاهدها بالـ(فيديو)



قتلت الطفلة لأجل شراء هدية لزوجها في عيد الحب!.. جريمة مروعة لا تخطر على بال!



بالصور: مذيعة MBC تصدم الجميع بإعلان خطوبتها من أحد المشاهير بعد أشهر من طلاقها.. لن تصدق من يكون؟ (شاهد)