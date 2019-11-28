السعودية: جريمة مروعة تهز جيزان.. مقتل امرأة بعيار ناري في الرأس داخل غرفة نومها بجوار طفلها (شاهد)

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عدن - ياسمين التهامي - قرار رسمي بتعيين ” طارق محمد” في منصب حكومي رفيع والأخير يتسلم مهامه في عدن رغم أنف الانتقالي زوجة أمير سعودي تخطف الأنظار بجمال فائق وأناقة تنافس خيوط الشمس.. ومصورة عالمية تلتقط لهما صور هزت المملكة (شاهد)

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