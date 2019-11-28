الفيصل يرفض الاستماع لقصائد المديح.. ويؤكد على خدمة الأهالي

رفض مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، أمس الأربعاء، الاستماع لقصيدة شعرية بمجرد أن شرع في إلقائها أمامه أحد المواطنين، مؤكدًا أنه لم يأت لسماع المديح والثناء، ولكنه جاء لخدمة الأهالي وذوي الحاجة.

إصرار على خدمة المواطنين

جاء ذلك خلال زيارة الفيصل، لمحافظة الخرمة، ضمن جولاته للمحافظات الشرقية بمنطقة مكة المكرمة، وبعد إلقاء أول بيت شعري من القصيدة، قال الفيصل للمواطن: "لو سمحت لو كانت قصيدة لا تقولها لأن فيها ثناء"، مؤكدًا للمسؤولين والأهالي في المجلس، أرجو أن تمنحونني الفرصة لخدمتكم.

ليست المرة الأولى

ولم تكن تلك المرة الأولى، التي يرفض فيها أمير المنطقة الإشادة والإطراء بما يقوم به، حيث إنه في العام قبل الماضي، قام الفيصل بجولة تفقدية لعدد من مشروعات منطقة مكة المكرمة، دعا فيها أهالي المحافظات ورجال الأعمال إلى الاستفادة من رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020؛ لتحقيق التنمية في الجوانب السياحية والاجتماعية وغيرها، قائلاً: إن الفرصة سانحة أمام رجال الأعمال لتطوير المدن والمحافظات لتحقيق تنمية فعلية وتنفيذ مشروعات تنموية يتشارك فيها القطاعان الحكومي والخاص.

التطوير لا التصوير

وخلال تلك الجولة، سأله أحد الصحفيين عن سبب حرصه- خلال جولاته على المحافظات- على التنقل براً دون استخدام الوسائل الأخرى، أجاب الفيصل قائلًا: أحرص على التنقل برًا تحقيقًا لدعوة الأهالي الذين طلبوا مني زيارات تلك المراكز والقرى، وجاءت أيضًا للوقوف عن كثب على احتياجات الأهالي والعمل على تحقيق جوانب التنمية التي تحتاجها، مضيفًا: الهدف من الجولات التطوير لا التصوير.

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وخلال جولة أمس الأربعاء، أعلن الفيصل، أن إجمالي قيمة المشاريع المنجزة والمعتمدة والجاري تنفيذها في المحافظات الشرقية للمنطقة (الطائف، وميسان، والمويه، والخرمة، ورنية، وتربة)، بلغت نحو 13 مليار ريال في مختلف القطاعات.

توجيهات القيادة

ولفت الفيصل إلى أن توجيهات القيادة أكدت أهمية الالتقاء بالأهالي والاستماع لمطالبهم، مفيدًا أن الحديث خلال هذه الزيارات تمحور حول تحولات كبرى في مختلف المجالات، مشيدًا بما وجده خلال زيارته للمحافظات بالتقدم الفكري والثقافي لدى أبنائها مما يؤكد أن المجتمع السعودي أصبح ناضجًا ليكون في مصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات، عادًّا ذلك دليلًا على أن المملكة العربية السعودية باتت نموذجًا للتقدم والنمو، قائلًا: هنيئًا للملك وولي عهده والإنسان السعودي بما وصلنا إليه.

وخلال الجولة ترأس الفيصل، اجتماع المجالس المحلية‏ لمحافظات (الخرمة ورنية وتربة)، واطّلع على المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها والمنجزة، تمثلت في 9 مشاريع بمحافظة رنية، منها 3 مشاريع بلدية و4 مشاريع للنقل ومشروعانِ للكهرباء، وفي الخرمة بلغت المشاريع 13 مشروعًا منجزًا و 18 مشروعًا يجري تنفيذها ومشروعي مياه معتمدة.