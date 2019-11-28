باستخدام الروبوت.. استبدال مفصل ركبة لـ«ستيني»

نجح فريق طبي متخصص بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، في إنهاء معاناة مريض ستيني مع خشونة الركبة، من خلال استخدام الروبوت.

إنهاء المعاناة

وأنهى فريق قسم جراحة العظام بالمدينة الطبية، على معاناة المريض الذي ظل فترة ليست بالقصيرة يعاني آلامًا مبرحة جراء خشونة في مفصل الركبة اليسرى، وتمكَن الفرق الطبي من استبدال المفصل، باستخدام الروبوت، وذلك لأول مرة بالمدينة الطبية.

اتخاذ قرار الجراحة

واستقبلت المدينة الطبية المريض، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، قرر الفريق الطبي المكون من جراحة العظام والتمريض والتخدير بإجراء عملية استبدال المفصل عن طريق تقنية الروبوت، وقد أجريت العملية بنجاح تام، وسيتمكن المريض من المشي على قدميه بعد إتمام المراجعات التأهيل والعلاج الطبيعي، فيما غادر المريض المدينة الطبية، وهو بأتم صحة وعافية.

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الروبوت.. أحدث التقنيات

يُشار إلى أن استخدام الروبوت في جراحة العظام، خاصة عمليات استبدال مفاصل الركبة من أحدث وأنجح التقنيات المستخدمة حديثًا؛ حيث تم تطوير الروبوت ليتلاءم مع احتياجات المرضى والأطباء، على حد سواء، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى الوصول لأفضل وأدق النتائج المرجوة.

تشريح عالي الدقة

ومن خلال تقنية الروبوت، يمكن للطبيب الحصول على تشريح عالي الدقة عبر الأشعة ثلاثية الأبعاد، كما يمكن من خلال استخدام المستشعرات قياس حجم الركبة، وعمل الحسابات اللازمة لتحديد الأبعاد الثلاثية للمفصل بدقة عالية.

مميزات استخدام الروبوت

ومن أبرز مميزات استخدام الروبوت لجراحات العظام، الدقة العالية في عمليات القطع العظمي، وإجراء الشكل الافتراضي للركبة، قبل وبعد إجراء القطع السطحي لأجزاء العظم؛ حيث يتسنى للطبيب معرفه النتيجة مسبقا والأمان التام من حيث التقليل من استخدام الأشعة المقطعية الضارة، إضافة إلى تقليل الآم ما بعد الجراحة والتسريع في عملية الشفاء، إضافة إلى تقليل فترة البقاء بالمستشفى، وأخيرًا القدرة على ممارسة الحياة الطبيعية في فترة وجيزة.