«الحصيني» يتوقع أجواء إجازة نهاية الأسبوع

توقع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا، خلال إجازة نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة والسبت).

وقال الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: «أكشتوا واحتاطوا من الأماكن المفتوحة»، ونصح بارتداء ملابس شتوية متوسطة في الرياض والقصيم والشمالية والحوف وحائل ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية، وبارتداء ملابس شتوية خفيفة في المدينة المنورة والشرقية، وملابس ربيعية في السواحل الغربية ومكة المكرمة.

أجواء مناسبة للنزهات البرية

من جانبه، قال المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري –عبر حسابه بموقع تويتر- إن الأجواء ستكون مستقرة ومناسبة في معظم مناطق المملكة للسفر وللرحلات البرية وللمخيمات وللاستراحات خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع.

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أمطار رعدية ورياح نشطة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس- استمرار هطول أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة تشمل السواحل منها وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وعلى مناطق حائل، والقصيم، والشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض.

حالة البحر الأحمر والخليج

وحول حالة البحر الأحمر، أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط