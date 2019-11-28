«حساب المواطن»: لا استبعاد لمكتتبي أرامكو من قائمة المستفيدين

أكد المتحدث الرسمي لحساب المواطن سلطان القحطاني أنه لا صحة للأخبار المتداولة والتي ربطت تأثر مستفيدي برنامج حساب المواطن من الاكتتاب في أي شركة.

وقال القحطاني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يعتمد البرنامج في طريقة احتساب مقدار الدعم من خلال الإفصاح عن كامل دخل الأسرة وعدد أفرادهم وأعمارهم كما هو موضح في البوابة الإلكترونية للبرنامج».

وكان حساب «خدمة المستفيدين» التابع لـ«حساب المواطن» نفي أيضا، مساء الأربعاء، استبعاد كل مكتتبي أرامكو من البرنامج،حيث سأل أحد المواطنين عبر «تويتر» يدعى «أبونايف»، حساب البرنامج قائلًا: «السلام عليكم خبر عاجل.. منقول.. جميع الأفراد الذين تم اكتتاب أرامكو بأسمائهم يعتبرون مستثمرين، ولا يحق لهم حساب المواطن واعتبارًا من الشهر القادم يستبعد أي مستثمر بسوق الأسهم من دعم الكهرباء والبنزين للفرد المكتتب، ويعتبر من ذوي الدخل المرتفع».

ليرد عليه حساب «خدمة المستفيدين» قائلا: «وعليكم السلام، لا يؤثر ذلك على تسجيلك في حساب المواطن، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم، نسعد بخدمتك».

المشاركة في اكتتاب أرامكو جائزة شرعًا

وأنهت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، الجدل حول الحكم الشرعي؛ للمشاركة في الاكتتاب بشركة «أرامكو»، مؤكدة أنه جائز.

وعبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتبت الرئاسة العامة للبحوث العملية والإفتاء: الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ المفتي العامّ للمملكة العربية السعودية يجيب على سؤال أحد المستفتيين عبر تطبيق الفتوى «اسألني» التابع للرئاسة العامة.

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وتساءل المُستفتي عن حكم الاكتتاب في شركة أرامكو، ليرد المفتي بأنه جائز.

نتائج اكتتاب الأفراد

وكانت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار «سامبا كابيتال»، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة «أرامكو السعودية»، أعلنت نتائج اكتتاب الأفراد، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة 3,102,064 مكتتبًا بعدد أسهم بلغ إجماليها 845,101,020 سهمًا، والتي تمثل 27,043,232,640 ريالًا سعوديًّا.

علمًا بأن آخر يوم للاكتتاب لفئة الأفراد هو غدًا الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019.

وكشفت شركة أرامكو السعودية عن السعر الأولي لأسهمها بالنسبة للأفراد بين 20 و30 ريالًا سعوديًّا، ما يساوي تقريبًا 8 إلى 8.5 دولار أمريكي، وسوف تعلن الشركة عن السعر النهائي يوم الخميس 5 ديسمبر 2019، وتبلغ القيمة الإجمالية للأسهم التي تم طرحها 46 مليار ريال سعوي، حوالي 1 مليار دولار مقابل القيمة الأولية للشركة، وهو يعتبر أكبر طر ح في العالم.

وبدأت عملية الاكتتاب في شركة أرامكوا للأفراد والمؤسسات معًا يوم الأحد 17 نوفمبر 2019، ويعتبر يوم الخميس 28 نوفمبر 2019، آخر أجل للاكتتاب في شركة أرامكو للأفراد، أما بالنسبة للمؤسسات فسوف ينتهي يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019، على حسب ما أعلنت شركة سامبا المسؤولة عن اكتتاب شركة أرامكو، وتهدف الشركة من عملية اكتتاب أرامكو، بيع 0.5% من أسهمها للمستثمرين الأفراد كحد أقصى، و1% بالنسبة للمؤسسات.