فريق «مواهب السعودية» يصعد لنهائي مسابقة «هواوي» العالمية

أعلنت شركة «هواوي» العالمية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أسماء الفائزين السعوديين في مسابقة «هواوي الشرق الأوسط لتقنية المعلومات والاتصالات 2019»، التي أُقيمت مؤخرًا.

صقل المهارات هدف المسابقة

وتهدف المنافسة إلى اكتشاف ورعاية المواهب المميزة، والعمل مع الجهات المختصة والمعنية لصقل مهاراتهم وإعدادهم لقيادة مستقبل التقنية؛ بالتماشي مع خطط واستراتيجيات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تأهيل رأس المال البشري.

وقد اختير المشاركون الستة المتأهلون إلى التصفيات النهائية من بين 20 طالبًا ممن تجاوزوا التصفيات التمهيدية، التي ضمّت مشاركين من عدة جامعات سعودية، ويُمنح الفائزون بعثة للصين للمنافسة مع أقرانهم الفائزين بمسابقة «هواوي» على النهائي.

النسخة الثالثة من المسابقة

وشهد هذا العام تنظيم النسخة الثالثة من مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية؛ حيث شارك أكثر من 3500 طالب، وهو ضعف العدد المشارك في النسخ السابقة، وقد فاز فريق المملكة بالمركز الثالث في التصفيات النهائية لمسابقة «هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات 2018» في الصين.

وقد قدَّم نائب رئيس الشؤون العامة والاتصالات في شركة «هواوي» الشرق الأوسط لي شيانج يو، التهنئة للفريق السعودي الفائز، مؤكدًا أن أعضاءه تميزوا في المنافسات الوطنية، واستحقوا شرف تمثيل السعودية في التصفيات النهائية لمسابقة «هواوي» العالمية لتقنية المعلومات والاتصالات في الصين.

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استثمار قدرات الشباب

من جانبه، قال وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المساعد للقدرات الرقمية والمحتوى، المهندس جمال عابد: إن الوزارة تؤمِّن بأهمية استثمار قدرات شبابنا في مهارات المستقبل وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما بنيت عليه استراتيجية تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التي أقرها مؤخرًا مجلس الوزراء، وهي مبنية على نموذج شراكات مع القطاع الخاص مثل الشراكة الحالية مع شركة «هواوي».

وأضاف عابد: لا شك أن مثل هذه المسابقة تؤهل لإعداد جيل من القادة القادرين على استشراف المستقبل الرقمي للملكة العربية السعودية.

تشجيع الابتكار والفكر

وتشجع المسابقة على الابتكار وتحفز الفكر الإبداعي، وتعمل على دعم مسار جسر الفجوة بين التعليم النظري والخبرة العملية، كما تسهم في رفع مستوى المنافسة على المستوى الوطني في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، في إطار دعم استراتيجية المملكة لتطوير قطاع التقنية الرقمية، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وذلك من خلال رعاية مواهب طلاب الجامعات في السعودية.

ومن المقرر أن يتجه أعضاء الفريق السعودي بصحبة مشرفيهم من الأساتذة الجامعيين إلى الصين نهاية شهر نوفمبر، بعد حصولهم على شهادات وجوائز لقاء تحقيقهم الفوز على مستوى المملكة العربية السعودية، حيث يتنافسون في التصفيات النهائية مع نظرائهم من جميع أنحاء الشرق الأوسط للفوز بالجائزة الكبرى لمسابقة تقنية المعلومات والاتصالات بقيمة 30,000 دولار، بالإضافة للعديد من الجوائز الرمزية الأخرى والشهادات الرسمية ذات الصلة.