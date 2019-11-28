عاجل-وفاة عضو مجلس الشورى عدنان البار

توفي الدكتور عدنان البار عضو مجلس الشورى أستاذ واستشاري طب الأسرة بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز عن عمر 61 عامًا، إثر تعرضه لوعكة صحية. ونعى مجلس ⁧‫الشورى‬⁩ الدكتور عدنان البار، وقال في بيان له: "المجلس يستذكر باعتزاز الأعمال التي قام بها الفقيد وجهوده المخلصة خلال عضويته في المجلس كان خلالها مثالاً للتفاني في خدمة دينه ووطنه سائلين المولى القدير أن يتغمده برحمته".



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