اجتماعي / الصحة تطلق حملة # تطوعي_صحة 3



الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

بمشاركة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تطلق الصحة الأسبوع القادم حملة # تطوعي _صحة 3، وذلك تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع.

وتعمل الوزارة على نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبيها وخدمة المجتمع في الجانب الصحي من خلال قيام الكيانات الصحية والمدن الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية بتنفيذ مبادرات صحية تطوعية ذات أثر مجتمعي وتغطي احتياج صحي.

وأوضحت "الصحة" أنها تستهدف من الحملة تقديم الخدمة لعدد 300 ألف عبر مبادرات صحية تطوعية من خلال 3 مسارات للحملة وبواقع "100ألف مستفيد في مسار التطوع العلاجي، و 150 ألف مستفيد في مسار التطوع التثقيفي، و 50 ألف مستفيد في مسار الخدمات المساندة".

وأبانت أنه سيتم - بإذن الله - تكريم المنشآت المتميزة في التطوع الصحي، وذلك وفق معايير موضوعية معتمدة تخضع لها جميع المبادرات المنفذة، حيث تم تخصيص 5 جوائز في مسار المبادرات النوعية التطوعية و 5 جوائز في مسار مراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز المتخصصة و 3 جوائز في مسار المستشفيات والمدن الطبية و 3 جوائز في مسار الإدارات.

// انتهى //

10:52ت م

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