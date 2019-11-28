السعودية اليوم / "تمكين المرأة" لقاء تعريفي بغرفة الحدود الشمالية



عرعر 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

تنظم الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية يوم الأحد المقبل، لقاءً تعريفي بعنوان "تمكين المرأة"، وذلك على مسرح الغرفة بمدينة عرعر.

وقدمت الغرفة دعوتها للسيدات لحضور اللقاء والاستفادة منه.

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10:48ت م

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