

المدينة المنورة 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة بعمادة شؤون الطلاب أمس, البرنامج الإثرائي التاسع برعاية مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي, وبمشاركة طلابية لافتة من مختلف الجنسيات.

ويهدف البرنامج إلى بناء شخصية الطالب, وتقديم الدعم النفسي, وإلغاء الحواجز بين الطالب والجامعة، واكتشاف المواهب والمهارات الطلابية, واستقطاب الموهوبين وتنمية قدراتهم, وإيجاد بيئة محفزة للطالب المستجد.

ويتضمن البرنامج 29 فعالية تشتمل على 6 فعاليات ثقافية، و6 محاضرات متنوعة، و5 دورات تدريبية، و6 برامج عامة، 6 منافسات رياضية.

// انتهى //

10:47ت م

0039





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 29 فعالية متنوعة في "البرنامج الإثرائي التاسع" بالجامعة الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.