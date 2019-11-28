السعودية اليوم / تدشين العيادات المتنقلة للإقلاع عن التدخين في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل



الدمام 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

دشنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، مقر العيادات المتنقلة للإقلاع عن التدخين، بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، وعميد عمادة شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور علي الدوسري.

وتقدم العيادة المعلومات عن طرق الإقلاع عن الدخين، من خلال وجود أخصائيين في هذا المجال، إضافة إلى محاكاة للواقع عن أضرار التدخين والسجائر الإلكترونية لصحة الإنسان، كما توفر العلاج المساعد الذي أثبت جدارته في مساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين بطرق آمنة.

يأتي هذا التدشين بالجهود والشراكة المتميزة ما بين الجامعة والمديرية العامة للشؤون الصحية لمكافحة آفة التدخين، انطلاقا من مبدأ المسؤولية تجاه المجتمع.

// انتهى //

10:25ت م

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