السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يهنئ تعليم القصيم بمناسبة الحصول على شهادة الآيزو في الجودة



بريدة 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم المدير العام للإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم صالح الجاسر بمناسبة حصول مركز التميز بتعليم القصيم على شهادة الآيزو في الجودة "ISO9001:2015" ، في مجال جودة العمليات الإدارية, كأول مركز تميز على مستوى وزارة التعليم يحقق هذا الإنجاز.

وقال سموه في خطاب شكر وتقدير: نشكركم ونثمن لكم وللزملاء منسوبي ومنسوبات تعليم المنطقة هذه الجهود التي أسهمت في حصول المركز على شهادة الآيزو كأول مركز يحقق هذا الإنجاز على مستوى المملكة, الذي يأتي امتداداً لحرص القيادة ـ أيدها الله ـ على تقديم خدمات عالية الجودة لأبناء هذه البلاد المباركة في المجالات كافة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, ويوفق الجميع لكل خير وصلاح.

// انتهى //

10:18ت م

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