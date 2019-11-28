السعودية اليوم / "ماذا لو كنت منهم"... ندوة بتعليم المذنب



المذنب 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

نظم قسم التربية الخاصة بنات بتعليم المذنب بالتنسيق مع منسوبات الثانوية الثانية بالتعاون مع خدمة المجتمع في كلية العلوم والآداب بمحافظة المذنب أمس، ندوة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان "ماذا لو كنت منهم"، وذلك بمركز إبراهيم العبودي الثقافي.

وتضمنت الندوة على تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتصنيفاتهم ، والتحديات التي تواجههم ، وكيفية التعامل معهم ،كما تطرقت للأنشطة المناسبة لهم وأدوار المعلم، ثم عرض بعض وسائل التكنولوجيا من البرامج والأجهزة التي تمكنهم من التعامل مع التقنيات الحديثة.

واستعرضت الندوة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام وبيان مكانتهم في القرآن والسنة بالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد وجوب رعايتهم والاهتمام بهم، ثم بيان رعاية الصحابة والتابعين وأمراء الدولة الإسلامية لهم بذكر بعض مواقفهم وقراراتهم في هذا الشأن، وتأصيل مسؤولية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وبيان حكم رعايتهم وأنها من فروض الكفاية على الأمة.

// انتهى //

10:16ت م

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