شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «مسام» يتلف 3 آلاف لغم من 12 حقل في الجوف والان نبدء بالتفاصيل

أتلف المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن “مسام” مئات الألغام والقذائف غير المنفجرة والعبوات الناسفة في مديرية الحزم بمحافظة الجوف. وتعد عملية التفجير والإتلاف الذي نفذها الفريقان الـ3 والفريق الـ15 مسام هي العملية السادسة على مستوى مديرية الحزم والـ18 على مستوى المحافظة. وفي تصريح خاص بالمكتب الإعلامي لمشروع مسام، أكد قائد الفريق الثالث العقيد توفيق البعداني تمكن فريقه منذ أن بدأ العمل في المشروع من نزع وإتلاف 3 آلاف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة من 12 حقل ومنطقة ملغومة في مديريتي الغيل والحزم.

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