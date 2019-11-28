شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رعدية ممطرة على مكة حتى 9 مساءً والان نبدء بالتفاصيل
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من سحب رعدية ممطرة على محافظات منطقة مكة المكرمة, تصحب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية في محافظات جدة، والقنفذة، والكامل، وبحرة، وخليص، ورابغ والأجزاء الساحلية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشية الله - حتى الساعة التاسعة مساءً.
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