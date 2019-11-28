شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة طوارئ بمحطة قطار الدمام اليوم والان نبدء بالتفاصيل

تنفذ الخطوط الحديدية صباح اليوم ، "تجربة طوارئ" بمحطة الدمام ، بالتعاون مع الدفاع المدني والهلال الأحمر، وبمشاركة ودعم هيئة الأمن الصناعي وشرطة السكة الحديد.

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