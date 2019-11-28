الكهرباء توضح الفارق بين جهد الـ110 و220 فولت

2019-11-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت السعودية للكهرباء الفارق بين جهد الـ110 و220 فولت.

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وقالت الكهرباء في تغريدة لها عبر “تويتر”، اليوم الخميس، إن جهد 110 فولت كفاءة منخفضة، لا تتوافق مع المواصفات العالمية.

أما جهد 220 فولت فيعني كفاءة عالية، متوافقة مع المواصفات العالمية.

في سياق آخر، باشر فنيو السعودية للكهرباء أمس الأربعاء أعمال إصلاح شبكة ضغط متوسط، تأثرت بالسيول التي تعرضت لها عقبة ردوم بتهامة قحطان بمنطقة عسير.

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