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شكرا لقرائتكم الكهرباء توضح الفارق بين جهد الـ110 و220 فولت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الكهرباء توضح الفارق بين جهد الـ110 و220 فولت
الأول كفاءة منخفضة لا تتوافق مع المواصفات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت السعودية للكهرباء الفارق بين جهد الـ110 و220 فولت.
وقالت الكهرباء في تغريدة لها عبر “تويتر”، اليوم الخميس، إن جهد 110 فولت كفاءة منخفضة، لا تتوافق مع المواصفات العالمية.
أما جهد 220 فولت فيعني كفاءة عالية، متوافقة مع المواصفات العالمية.
في سياق آخر، باشر فنيو السعودية للكهرباء أمس الأربعاء أعمال إصلاح شبكة ضغط متوسط، تأثرت بالسيول التي تعرضت لها عقبة ردوم بتهامة قحطان بمنطقة عسير.
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