الحصيني: اكشتوا واحتاطوا من الأماكن المفتوحة

2019-11-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الخميس وخلال اليومين المقبلين.

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وتوقع الحصيني في تغريدة له عبر “تويتر”، أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا، خلال إجازة نهاية الأسبوع الخميس والجمعة والسبت.

وقال: اكشتوا واحتاطوا من الأماكن المفتوحة، ناصحًا بارتداء ملابس شتوية متوسطة في الرياض والقصيم والشمالية والحوف وحائل ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية، وبارتداء ملابس شتوية خفيفة في المدينة المنورة والشرقية، وملابس ربيعية في السواحل الغربية ومكة المكرمة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل السواحل منها تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كذلك على مناطق حائل، القصيم، الشرقية والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض، ولايستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق وجنوب غرب المملكة.

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