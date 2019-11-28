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2019-11-28 رياح وأمطار على مكة تستمر حتى الساعة التاسعة متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من سحب رعدية ممطرة على محافظات منطقة مكة المكرمة تصحب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية في محافظات جدة، والقنفذة، والكامل، وبحرة، وخليص، ورابغ والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً. شارك الخبر







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